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26 sep 2026 Actualizado 13:36

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Operativos de la Policía Nacional refuerzan prevención en la Vía al Mar

Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar desarrollaron ocho campañas

Policía de Bolívar

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La Policía Nacional intensificó las acciones de prevención y seguridad vial sobre la Ruta 90A01, Vía al Mar, con el propósito de reducir los siniestros y promover comportamientos responsables entre conductores y pasajeros.

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Durante la jornada, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar desarrollaron ocho campañas bajo el mensaje “No más excusas en la vía, alguien te espera en casa”, logrando sensibilizar a 60 usuarios del corredor vial.

Las autoridades insistieron en respetar los límites de velocidad, utilizar casco y cinturón de seguridad, evitar el consumo de alcohol antes de conducir y mantener al día la documentación del vehículo.

Además, fue socializada la línea #767, habilitada para que los viajeros reporten novedades y soliciten orientación durante sus desplazamientos por las carreteras del país.

La Policía reiteró el llamado a conducir con responsabilidad y recordó que prevenir un siniestro vial comienza con una decisión sencilla: respetar las normas y proteger la vida.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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