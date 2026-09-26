309 Personas vinculadas al sector turístico de Cartagena fortalecen conocimientos en inglés

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Hacienda, en articulación con el Centro Colombo Americano, dio inicio a un nuevo proceso de formación en inglés dirigido a personas vinculadas al sector turístico de la ciudad.

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En total, 309 beneficiarios hacen parte de esta iniciativa, que busca fortalecer sus competencias en el idioma inglés y brindarles herramientas que contribuyan a mejorar la atención y el servicio ofrecido a visitantes nacionales e internacionales.

La formación se desarrollará de lunes a viernes, con una intensidad de dos horas diarias, en las sedes de Gran Manzana y Centro Histórico, facilitando el acceso de los participantes al proceso de aprendizaje.

Una de las beneficiarias, Elaine Sosa, residente en el corregimiento de Pasacaballos, expresó: “Sentí mucha emoción y gratitud de que esta oportunidad fuera accesible para mí. Desde hace mucho tiempo venía buscando becas para poder desenvolverme mucho mejor con el idioma inglés y tener acceso al mundo laboral”.

Jairo Cuadro Julio, miembro de la Asociación de Carperos y Salvavidas (Asocarvis), señaló: “Tengo la expectativa de crecer como persona y poder desempeñarme en inglés, que es fundamental para nuestra actividad en las playas y en general en una ciudad turística como Cartagena”.

“Fortalecer las competencias en inglés de quienes hacen parte de la cadena de valor del turismo es también fortalecer la capacidad de Cartagena para recibir y atender al mundo. Con este proceso de formación queremos brindarles a nuestros prestadores y trabajadores del sector nuevas herramientas que les permitan comunicarse mejor con visitantes nacionales e internacionales, mejorar la experiencia turística y seguir mejorando el talento humano de nuestra ciudad”, señaló Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo.

El secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, afirmó que “a esta poderosa alianza nos vinculamos desde nuestra Unidad de Desarrollo Económico (UDE) y su programa Cierre de Brechas, convencidos de que el aprendizaje del inglés contribuye a fortalecer las competencias de quienes están vinculados o aspiran a hacer parte del sector turístico, mejorando la empleabilidad y dinamizando el desarrollo económico y turístico local”.

Formación para un turismo más competitivo

Esta iniciativa hace parte de las acciones que adelanta la Administración Distrital para fortalecer las capacidades del talento humano vinculado a la cadena de valor del turismo, mediante procesos de formación que respondan a las necesidades de Cartagena como destino turístico de relevancia nacional e internacional.

El dominio del inglés constituye una herramienta para fortalecer la comunicación con visitantes de diferentes mercados y contribuir a una experiencia turística cada vez más preparada y acorde con las dinámicas del turismo internacional.

Desde la Administración distrital se continúa trabajando de manera articulada con aliados estratégicos para generar oportunidades de formación y cualificación para quienes hacen parte del sector turístico, entendiendo que el fortalecimiento del talento humano es un componente fundamental para avanzar hacia una prestación de servicios competitiva y de calidad.

Con este nuevo proceso de formación, Cartagena continúa impulsando las capacidades de quienes, desde diferentes actividades y servicios, hacen parte de la experiencia de los visitantes y contribuyen a consolidar a la ciudad como un destino turístico conectado con el mundo.