Foro “Centro Histórico patrimonio que vuelve a brillar” este 28 de septiembre en Teatro Adolfo Mejía

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, realizará el próximo 28 de septiembre el Foro “Centro Histórico, patrimonio que vuelve a brillar”, un espacio de conversación y reflexión sobre el presente y el futuro de uno de los sectores más representativos de Cartagena.

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El encuentro, que se realiza en el marco del Mes del Patrimonio, reunirá a representantes del sector público, gestores culturales, académicos, empresarios, organizaciones sociales y ciudadanía para conversar sobre el valor histórico del Centro Histórico y su aporte al desarrollo de Cartagena, cómo se vive hoy y cuál es la visión que plantea el nuevo Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para este territorio.

Al respecto, el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, sostuvo que desde el inicio de la administración, el alcalde Dumek Turbay estableció como una de sus prioridades recuperar el brillo del Centro Histórico. Este propósito ha implicado acciones para restablecer el orden, fortalecer la seguridad, intervenir calles y espacios públicos y mejorar las condiciones de quienes habitan, trabajan y visitan este lugar.

Un proceso que hoy cobra especial relevancia con la aprobación del PEMP por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), un instrumento que actualiza las reglas para la conservación, protección, gestión y sostenibilidad de nuestros patrimonios integrados.

“Este foro nos permitirá escuchar diferentes voces y conversar sobre cómo se vive hoy nuestro Centro Histórico y sobre las oportunidades que tenemos con el nuevo PEMP para seguir construyendo un Centro que conserve su patrimonio, su identidad, la vida de barrio y que, al mismo tiempo, responda a las necesidades de la ciudad y de la gente”, afirmó Molina Barboza, secretario de Planeación.

Tres conversaciones sobre el Centro Histórico

El foro, que tendrá lugar en el Teatro Adolfo Mejía, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., estará conformado por tres paneles que abordarán diferentes dimensiones del Centro Histórico.

El primer panel, “El Centro Histórico y su historia como motor de desarrollo”, contará con la participación de Moisés Álvarez Marín, director del Archivo Histórico de Cartagena y del Museo Histórico de Cartagena; Ricardo Zabaleta Puello, docente investigador de la Umayor y miembro activo de Icofort-Icomos Colombia; y Jorge Dávila-Pestana, escritor, gestor cultural y miembro de la Academia de Historia de Cartagena.

Este espacio ofrecerá una mirada a la historia del Centro Histórico, su valor patrimonial y el papel que ha tenido en el desarrollo y la identidad de Cartagena.

Posteriormente, se desarrollará el panel “Las vivencias y los retos del Centro Histórico”, con Leopoldo Villadiego, curador Urbano No. 1 de Cartagena, y Myriam Solórzano Escobar, asesora de la División de Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

Este panel permitirá poner en conversación distintas miradas sobre las dinámicas actuales del Centro Histórico y las situaciones que hacen parte de la experiencia cotidiana de quienes habitan y recorren este territorio.

El tercer espacio, “El PEMP y la nueva visión del Centro Histórico”, tendrá como panelistas a Emilio Molina Barboza, secretario de Planeación de la Alcaldía de Cartagena; Irvin Pérez Muñoz, gerente de Camacol Bolívar; Milton Pereira Blanco, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena; y Andrea Piña, presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena.

En este espacio se conversará sobre las perspectivas que plantea el nuevo PEMP y las oportunidades que tiene Cartagena para seguir protegiendo su patrimonio, orientar las intervenciones y proyectar el Centro Histórico hacia el futuro.

Finalmente, el secretario de Planeación invitó a los residentes del Centro Histórico, gestores culturales, empresarios, académicos, organizaciones sociales y a toda la ciudadanía interesada en el patrimonio y el desarrollo urbano a participar en esta jornada. La entrada al foro es gratuita y quienes deseen asistir pueden registrarse previamente en el siguiente enlace https://forms.cloud.microsoft/r/Mw05ZzbkR4. ‎