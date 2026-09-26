Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena movilizó más de 672.000 pasajeros en agosto

En el marco del mes del turismo, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez destaca el papel de la conectividad aérea en el desarrollo de Cartagena. Durante agosto, la terminal movilizó 672.330 pasajeros en rutas nacionales e internacionales, reafirmando su papel como punto de conexión de la ciudad con diferentes destinos de Colombia y el mundo.

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Del total de viajeros, 533.760 transitaron en rutas nacionales, equivalentes al 79,4% del movimiento del mes, mientras que 138.570 se movilizaron en rutas internacionales. Asimismo, la terminal atendió 4.985 operaciones aéreas, de las cuales 4.001 fueron nacionales y 984 internacionales. Estos resultados destacan el peso de las conexiones domésticas en la actividad del aeropuerto, así como la oferta internacional que facilita el acceso a Cartagena desde otros países.

El balance de agosto muestra que cerca de ocho de cada diez pasajeros se movilizaron en rutas nacionales, lo que destaca el peso de las conexiones con otras ciudades de Colombia para Cartagena. Desde la perspectiva turística, esta red facilita el acceso de visitantes que encuentran en la ciudad una oferta de vacaciones, cultura, gastronomía y eventos. A su vez, las rutas internacionales amplían su alcance a otros mercados y las posibilidades de atraer viajeros del exterior.

“Para muchos viajeros, el aeropuerto es su primer y último encuentro con Cartagena. Esa responsabilidad nos impulsa a trabajar tanto en la operación diaria como en la modernización de la terminal. Queremos que la experiencia en el Rafael Núñez esté a la altura de lo que ofrece la ciudad y acompañar el desarrollo de un turismo que genera oportunidades para nuestra gente” , señaló Patricia Mejía, gerente de la concesión del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

Con las obras de modernización y ampliación en marcha, OINAC busca fortalecer la capacidad de la terminal y mejorar la experiencia de los viajeros que la transitan. Este proceso conecta las necesidades actuales de los pasajeros con el futuro turístico de Cartagena, con una infraestructura preparada y esencial para la competitividad y desarrollo del destino.