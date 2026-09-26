Dos presuntos homicidas fueron enviados a la cárcel en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres quienes, en hechos independientes entre sí, estarían vinculados con asesinatos ocurridos en el municipio de María La Baja y en Cartagena (Bolívar).

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Uno de los investigados en medio de una riña habría asesinado a un hombre de 36 años con un arma cortopunzante.

La agresión se registró el pasado 17 de mayo en el corregimiento de Matuya, jurisdicción de María La Baja. La Policía Nacional capturó al procesado el 23 de septiembre anterior en el referido municipio.

En Cartagena fue asegurada otra persona, presuntamente, responsable de las heridas causadas a un hombre de 27 años.

El crimen ocurrió el pasado 1 de junio de 2025 durante una pelea en el barrio República de Chile de La Heroica.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde falleció debido a la gravedad de las lesiones causadas con arma blanca. La Policía Nacional capturó al ahora procesado el 22 de septiembre anterior, en el barrio El Paraguay de la capital bolivarense.

Los dos procesados fueron imputados con el delito de homicidio, el cual ninguno de los investigados aceptó. Las dos personas cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios.