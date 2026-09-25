Concejo de Barranquilla aprueba en primer debate cupo de endeudamiento por $1 billón

La Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales del Concejo de Barranquilla aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo mediante el cual la administración distrital solicita un cupo de endeudamiento por un billón de pesos, destinado a financiar diferentes proyectos de inversión en la ciudad.

De acuerdo con la iniciativa, los recursos serían destinados a programas relacionados con el fortalecimiento de emprendedores, acceso y mejoramiento de vivienda, recuperación de caños, construcción y adecuación de parques y fortalecimiento de la infraestructura deportiva, entre otros proyectos.

Durante la sesión, la secretaria de Hacienda de Barranquilla, Emelith Barraza, explicó las condiciones financieras planteadas para la operación. Según la funcionaria, se contempla un plazo de 10 años, con dos años de gracia, y una tasa de interés de IBR + 3,5 %. El servicio de la deuda estaría respaldado con recursos propios del Distrito y el pago se extendería hasta 2038.

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La funcionaria también destacó la situación financiera de Barranquilla y señaló que el Distrito mantiene una de las mejores calificaciones crediticias del país, además de un desempeño fiscal destacado.

Como referencia, en el balance consolidado de ingresos tributarios y corrientes reportado por la Alcaldía al cierre del primer cuatrimestre de 2026, Barranquilla registró $1.017.828 millones en Ingresos Corrientes de Libre Destinación, cifra superior a un billón de pesos.

El proyecto ya es analizado por la plenaria del Concejo Distrital y su votación en segundo debate está programado para este lunes 28 de septiembre.