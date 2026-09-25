“El país tiene que ser autosuficiente en gas”: director Nacional de Planeación tras racionamiento de

En medio de la crisis que afronta la regasificadora Spec, ubicada en Cartagena, desde el Gobierno Nacional se plantea una alternativa que atraiga a inversores con incentivos para la exploración de pozos que suministren el servicio. Julio Buitrago, director Nacional de Planeación, desde Andesco fue enfático en que, ante estas emergencias que afronta esta importante importadora, Colombia debe estar preparada para suplir el servicio que, desde el Caribe, suministra alrededor del 35 % del gas de todo el país.

“Los hidrocarburos son uno de los motores de crecimiento del país. Debemos hacer todo para que la inversión vuelva, sobre todo, con la exploración de pozos en la Alta Guajira”, afirmó Buitrago. Además, fue enfático en dejar de lado las llamadas consultas previas, por lo que, desde su llegada a la dirección, trabaja en buscar la autosuficiencia en gas.

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“Tenemos que volver a tener unas reservas potentes que garanticen una soberanía energética tanto en gas como energía”, continuó diciendo.

El director pidió dejar de lado la estigmatización en cuanto a la importación del combustible y trabajar de la mano con el sector privado para garantizar que la operación de gas sea constante, incluso en este tipo de emergencias.