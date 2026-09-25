‘Pasaporte a tu Barrio’ llega a Girón: esta es la fecha y los requisitos

La Gobernación de Santander continúa con la estrategia ‘Pasaporte a tu Barrio’, con la que busca acercar el trámite de este documento a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y posteriormente a las diferentes provincias del departamento.

La primera jornada se realizó en Floridablanca, donde fueron agendadas 200 personas de sectores como Molinos, Cañaveral, Villabel y Guanatá. Miguel Ángel Lozano, coordinador de la Oficina de Pasaportes de Santander, confirmó en Caracol Radio que el objetivo es que los ciudadanos puedan programar su cita sin tener que desplazarse hasta Bucaramanga ni hacer filas.

La próxima jornada será en Girón, específicamente en la carrera 29 #16-24, barrio Santa Cruz, donde los funcionarios estarán este sábado 26 de septiembre en horario de 2:00 a 4:00 de la tarde o hasta agotar el cupo disponible de 200 agendamientos.

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El cambio de horario, con relación a la jornada en Floridablanca que fue en horas de la mañana, explicó Lozano, responde a que durante esa primera jornada algunas personas no pudieron asistir en la mañana debido a sus actividades laborales.

Para realizar el agendamiento, los ciudadanos deben presentar la documentación correspondiente. Los mayores de edad deben llevar su cédula, mientras que para los menores se requiere el registro civil de nacimiento entre 0 y 7 años, y la tarjeta de identidad desde los 7 años.

Más de 24.000 pasaportes expedidos

La Oficina de Pasaportes de Santander actualmente realiza alrededor de 250 trámites diarios y, según el reporte entregado por el coordinador, hasta agosto de este año se habían expedido aproximadamente 24.500 pasaportes.

Lozano señaló además que, en condiciones normales, el documento está llegando a Bucaramanga aproximadamente 24 horas después del trámite para posteriormente ser entregado al ciudadano.

Alertan por estafas en el agendamiento

La Oficina de Pasaportes también hizo un llamado a los ciudadanos para que no paguen a terceros por conseguir una cita. Miguel Ángel Lozano advirtió que se han detectado personas que, a través de redes sociales y páginas web, estarían ofreciendo supuestos agendamientos por alrededor de 190.000 pesos.

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El funcionario recordó que la Oficina de Pasaportes de Santander no cobra por realizar el agendamiento de las citas y señaló que la situación ya fue puesta en conocimiento de las autoridades.

Actualmente, el agendamiento para las citas se realiza diariamente y la oficina mantiene una capacidad aproximada de 250 citas por jornada.