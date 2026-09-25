Santander reporta 1.200 intentos de suicidio este año: 64 municipios registran al menos un caso

Según MinSalud en el boletin de salud mental, las edades entre 15 y 29 años, son las más vulnerable a los intentos de suicidio, este hallazgo subraya la urgencia de implementar y fortalecer estrategias de prevención y atención en salud mental / sdominick

Santander ha reportado 1.265 intentos de suicidio en lo corrido del año. Una cifra similar a la registrada en el mismo periodo del año anterior, según la Secretaría de Salud departamental.

Los municipios con más casos están en el área metropolitana de Bucaramanga, seguidos de Barrancabermeja.

El dato importa porque los reportes no se concentran únicamente en Bucaramanga y en Barrancabermeja. En 64 de los 87 municipios de Santander se ha registrado al menos un intento de suicidio este año.

Edwin Prada, secretario de Salud de Santander, hizo un llamado a buscar apoyo cuando una persona atraviese situaciones de estrés, ansiedad, problemas familiares, laborales, económicos o relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.

En los intentos de suicidio, las mujeres reportan más casos. En Santander, los boletines epidemiológicos recientes muestran que cerca de seis de cada diez intentos corresponden a mujeres.

El panorama cambia cuando se revisan las muertes por suicidio, pues mayoría corresponde a hombres. El INS también ha señalado que los hombres recurren con mayor frecuencia a métodos de mayor letalidad, como el ahorcamiento o armas de fuego.

64 municipios de Santander ya registran intentos de suicidio

La Secretaría de Salud mantiene seguimiento en los municipios donde ya se han presentado reportes.

La recomendación de las autoridades es acudir a instituciones de salud y solicitar acompañamiento psicológico cuando una persona atraviese una crisis emocional o una situación que pueda poner en riesgo su vida.

Por ahora, la cifra total se mantiene en niveles similares a los del año pasado, pero la presencia de casos en 64 municipios mantiene la alerta en buena parte del departamento.