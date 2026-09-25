Explosión en mina de carbón de Landázuri, Santander deja cuatro muertos

Bucaramanga

Las autoridades reportaron la explosión ocurrida en una mina de carbón en la vereda El Carmen del municipio de Landázuri, Santander.

Hay cuatro personas atrapadas. Incluso se advierte que esos mineros están muertos. Los cuerpos de dos de las personas fueron recuperados por socorredores mineros de la zona, otros 2 permanecen allí en el socavón.

Una de las víctimas es un hombre de 60 años y otra de nacionalidad venezolana. Las identidades están por establecer.

Hacia la región va un equipo de salvamento y seguridad de la Agencia Nacional de Minería junto con una cuadrilla de socorristas de Invercoal, una empresa que tienen concesiones mineras en varias regiones del país.