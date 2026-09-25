Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 sep 2026 Actualizado 11:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Explosión en mina de carbón de Landázuri, Santander deja cuatro muertos

Dos de los cuerpos de las víctimas permanecen atrapados en el socavón de la vereda El Carmen.

Mina de carbón, imagen de referencia | Foto: GettyImages

Mina de carbón, imagen de referencia | Foto: GettyImages

Mina de carbón, imagen de referencia | Foto: GettyImages
Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Las autoridades reportaron la explosión ocurrida en una mina de carbón en la vereda El Carmen del municipio de Landázuri, Santander.

Hay cuatro personas atrapadas. Incluso se advierte que esos mineros están muertos. Los cuerpos de dos de las personas fueron recuperados por socorredores mineros de la zona, otros 2 permanecen allí en el socavón.

Una de las víctimas es un hombre de 60 años y otra de nacionalidad venezolana. Las identidades están por establecer.

Hacia la región va un equipo de salvamento y seguridad de la Agencia Nacional de Minería junto con una cuadrilla de socorristas de Invercoal, una empresa que tienen concesiones mineras en varias regiones del país.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado