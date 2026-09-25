Grandes lanceros de las fiestas de la Independencia

En honor al mulato Pedro Romero y a quienes exigieron independencia el 11 de noviembre de 1811 en la Plaza de Gobierno, llamada hoy día Plaza de la Proclamación, desde 2006 se eligen lanceros que nos representan en las Fiestas que nos unen todos los años.

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Los primeros en engalanar esta simbología festiva e independentistas fueron Blas “Michi” Sarmiento QEPD y la gestora cultural Irma Jiménez Alvear, ellos los únicos nombrados a través de decreto, por el entonces alcalde Nicolás Curi Vergara. Desde el 2007 son los gestores culturales adscritos al IPCC que tienen la responsabilidad de elegir a los lanceros de las Fiestas de la Independencia, que este año recayó en las personas de Benjamín ´´Mincho´´ Paternina y Margot Castro.

Este 2026 se cumplen 20 años de lancería festiva, por las que han pasado hombre y mujeres que aman la cultura y que tienen claro que en Cartagena las tradiciones orales y festivas deben permanecer en el tiempo porque hacen parte de nuestra identidad heroica.

Los lanceros de Getsemaní, hicieron parte de una milicia popular de artesanos, pardos y mulatos, liderados por el herrero cubano Pedro Romero, que como bravos leones lograron presionar la firma del acta de la independencia, para que los chapetones se fueran de nuestros suelos. “Y es que fue en Getsemaní que nació la insurgencia del pueblo cartagenero”, como lo diría Lucho Pérez Argaraín.

Esta simbología permite que cada año se le haga homenaje a aquellos que defendieron la libertad y la idiosincrasia propia de los arrabales y entendiendo que las murallas son piedras que no acorralan nuestros derechos ni el pensamiento autóctono de nuestra gente.

Desde que se creó la figura han sido elegido 20 parejas, de las cuales cuatro lanceros ya no nos acompañan, entre ellos: Blas Sarmiento, Manuel Vargas, Alberto Boda y Giovanni Barandica Gracciani.

Grandes lanceros vitalicios de las fiestas de Independencia de Cartagena

*2006- Blas Michi Sarmiento + Irma Jiménez Alvear

*2007- Manuel Vargas Caballero + Ángela Caraballo de Perez

*2008- Alberto Borja Gonzalez + Lourdes Murillo Monterrosa

*2009- Juan Gutiérrez Magallanez Manuela Herrera Corpas

*2010- Juan Sierra Salazar Luisa Balseiro Luna

*2011- Alfonso Arce Morales Mildred Figueroa Pastrana

*2012- Nery Guerra Correa Marcela Nossa Valbuena

*2013- Belmir Caraballo Diaz Piedad Perez porto

*2014- Víctor Medrano Caicedo Inelda Garcés Marimon

*2015- Armando Morales Aguirre Emilia Amor Bermejo

*2016- Lester González Rodriguez Luz Marina Ramos Navarro

*2017- Ariel Ramos Arango Maritza Zúñiga Orozco

*2018- Dixon Pérez Gonzalez Norela Prada Ortega

*2019- Harold Herrera Perez Regina Guzmán Perez

*2022- Jhovany Barandica Gracciani + Etilvia Meza Ramos

*2023- Gerardo Varela Acuña Glenis Pérez Orozco

*2024- Juan Rogelio franco Hernandez Raquel Leottau Diaz

2025- Germán Pérez Caraballo Kizzy Ramírez Delgado

2026- Benjamín Paternina Leon Margoth Castro Fajardo