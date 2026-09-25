Edson Tortolero y Pedro Gallese, los aportes de América y Cali a la fecha FIFA

La próxima fecha FIFA tendrá presencia de jugadores de los dos principales equipos de Cali. Edson Tortolero, extremo del América de Cali, y Pedro Gallese, arquero del Deportivo Cali, fueron incluidos en las convocatorias de Venezuela y Perú, respectivamente.

Tortolero aparece en la lista de 34 jugadores convocados por Oswaldo Vizcarrondo para la gira internacional de Venezuela. El combinado vinotinto enfrentará a Japón el 28 de septiembre, a Corea del Sur el 2 de octubre y a Jordania el 6 de octubre.

La convocatoria representa una nueva oportunidad para el atacante de vestir la camiseta de su selección, aunque también significará una ausencia para América de Cali. Tortolero se perdería el partido de Liga BetPlay ante Llaneros, por lo que el técnico David González deberá buscar una alternativa.

El extremo ha sido utilizado como una opción desde el banco y ha sumado minutos con el conjunto escarlata durante el campeonato. Después de cumplir sus compromisos internacionales, deberá regresar a Cali para reincorporarse al plantel.

Por su parte, Deportivo Cali tampoco tendrá disponible a su arquero titular, Pedro Gallese, durante buena parte de esta ventana internacional.

El guardameta peruano fue convocado por Mano Menezes para una serie de partidos amistosos que tendrá a Perú enfrentando a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. El duelo ante la Selección Colombia será el 6 de octubre, a las 6:45 de la tarde, en el estadio del Inter Miami.

Gallese se presentó en la concentración desde el 21 de septiembre y se perderá tres partidos con Deportivo Cali: el ya jugado ante Independiente Santa Fe; frente a Águilas Doradas, el 27 de septiembre, en el partido aplazado de la tercera fecha; y contra Alianza Valledupar, el 2 de octubre.

Gallese ha tenido participación importante con el Cali durante el campeonato y ha sido protagonista en varios compromisos, importante para la recuperación del conjunto azucarero en la tabla de posiciones.