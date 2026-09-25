Tenis en silla de ruedas inicia en Cali su camino a los Paranacionales 2027

Cali será sede del primer clasificatorio nacional válido para los Juegos Paranacionales 2027. El torneo se disputará del 29 de septiembre al 1 de octubre y reunirá a 45 deportistas pertenecientes a siete ligas del país.

En la competencia estarán representantes de Atlántico, Santander, Risaralda, Quindío, Nariño, Valle del Cauca y Bogotá, quienes buscarán avanzar en el proceso de clasificación para los próximos Juegos Paranacionales.

El reglamento del proceso establece que los deportistas deben participar al menos en uno de los dos clasificatorios programados para poder aspirar a la clasificación. El segundo torneo se realizará durante el primer semestre de 2027.

La competencia tendrá pruebas en las categorías Quad, tanto en sencillos como en dobles, además de Open masculino y Open femenino, también en ambas modalidades.

El Valle del Cauca contará con seis deportistas en competencia. En la categoría Quad estará Osnaider Montillo, mientras que en Open masculino participarán Juan Guillermo Peña, Samuel Caicedo y Álvaro Botero. En la rama femenina estarán Karen Zambrano, Angie Guamanga y Salomé Peñuela.

En la categoría Open, algunos de los principales deportistas del Valle no estarán presentes porque actualmente se encuentran compitiendo fuera del país. Sin embargo, según la organización, su participación internacional durante la misma semana del evento también puede ser válida dentro del proceso de clasificación.

Con este torneo comenzará oficialmente el camino del tenis en silla de ruedas hacia los Juegos Paranacionales 2027, en un certamen que reunirá durante tres días a representantes de siete regiones del país.