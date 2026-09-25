Taekwondista Miguel Trejos homenajea a las víctimas del terremoto tras ganar bronce en Suramericanos

Miguel Trejos llevó el recuerdo del Valle del Cauca hasta los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El taekwondista vallecaucano consiguió la medalla de bronce en la categoría de menos de 80 kilogramos y aprovechó la celebración de su triunfo para rendir homenaje a las víctimas y damnificados del terremoto que golpeó al departamento el pasado 10 de agosto.

Después de ganar su combate, Trejos mostró una camiseta con la frase “En honor a las víctimas del terremoto”, un mensaje con el que quiso recordar a las personas afectadas por la emergencia.

El gesto del deportista se produjo en medio de una competencia internacional y llevó el nombre del Valle del Cauca a un escenario deportivo continental, más allá del resultado conseguido en el tatami.

La jornada también dejó otras actuaciones destacadas de deportistas vallecaucanos. Gloria Mosquera consiguió la medalla de oro en taekwondo, en la categoría de más de 67 kilogramos, mientras que Daniel Balanta y Julio Angulo hicieron parte del relevo colombiano que obtuvo la plata en los 4×400 metros mixtos, junto a Melany Bolaño y Lina Licona.

En total, Colombia consiguió este jueves seis medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce en atletismo, taekwondo, squash y canotaje de velocidad.

Con este balance, la delegación nacional llegó a 58 oros, 56 platas y 45 bronces, para un total de 159 medallas, y ocupa el tercer lugar del medallero general. Brasil lidera con 106 oros, mientras Argentina suma 65.