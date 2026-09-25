Autoridades recuperan tres vehículos hurtados, avaluados en $150 millones, en zona rural de Huila

Neiva

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía permitió recuperar tres vehículos que habían sido reportados como hurtados. Los automotores, cuyo valor comercial asciende aproximadamente a 150 millones de pesos, fueron localizados gracias a información entregada por la comunidad.

Los operativos se llevaron, en varios municipios del Huila, logrando recuperar, estos golpes. La información recibida permitió establecer una posible ubicación de los automotores y poner en marcha las labores de verificación por parte de las autoridades.

Debido a la posibilidad de que los vehículos fueran utilizados por grupos armados organizados residuales, GAO-r, para facilitar la preparación o ejecución de acciones violentas, los uniformados adoptaron estrictas medidas de seguridad. Antes de proceder con la inspección, se realizó una revisión especializada para descartar la presencia de elementos explosivos.

Para esta labor fue empleado un canino entrenado en la detección de explosivos, que realizó la verificación preventiva de los automotores. Posteriormente, las autoridades confirmaron que se trataba de un Renault Sandero, un Nissan Sentra y un Mazda 3, vehículos que registraban reportes de hurto en Cali, Pasto y Bogotá, respectivamente.