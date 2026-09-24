Incendio destruyó dos viviendas en Nátaga y deja a varias familias afectadas en las últimas horas

Neiva

Un incendio estructural registrado, en el barrio Cristo Rey destruyó totalmente dos viviendas. Las llamas consumieron los enseres y pertenencias que se encontraban en ambos inmuebles, dejando pérdidas materiales de consideración. Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de los propietarios, quienes salieron de las viviendas tras la emergencia.

De acuerdo con el reporte entregado por los organismos de emergencia, en una de las viviendas residía un adulto mayor, mientras que en la otra permanecían entre tres y cuatro personas. Por fortuna, ninguna de las personas resultó lesionada ni se reportaron víctimas mortales durante la atención de la emergencia. Las autoridades indicaron que, por ahora, se desconocen las causas que originaron el incendio.

A esta situación se suma el racionamiento de agua que afecta a cerca de 7.000 habitantes, cifra que supera las 10.000 personas durante las fiestas patronales. La medida se extiende durante 24 horas, debido a la disminución del caudal de la quebrada El Orozco. Para atender el desabastecimiento, se utilizan carrotanques de Aguas del Huila y vehículos del cuerpo de bomberos, que suministran agua desde la quebrada El Guadual, en la parte baja de Socorro.

Para Andrea Nasayó, del cuerpo de bomberos, comento que “las emergencias que se han registrado recientemente en el municipio mantienen la atención sobre las condiciones de sequía y las altas temperaturas que se presentan en la región, factores que incrementan el riesgo de nuevas emergencias”.