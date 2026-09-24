13 municipios del Huila no cuentan con Defensa Civil para atender emergencias

Voluntarios de la Defensa Civil apoyan las labores para controlar los incendios forestales que se presentan en el Huila. Foto Defensa Civil Seccional Huila.

Neiva

De los 37 municipios del Huila, 13 no cuentan actualmente con presencia de la Defensa Civil Colombiana, una situación que genera preocupación ante el incremento de incendios forestales y las altas temperaturas que se registran en el departamento.

El coronel Villarreal, director de la Defensa Civil Colombiana seccional Huila, señaló que la meta es alcanzar cobertura total en el territorio. “De los 37 municipios contamos con presencia en 24 municipios y 13 municipios no cuentan con presencia de la Defensa Civil Colombiana”, afirmó.

Según explicó, la ausencia de organismos de socorro obliga a movilizar personal desde otras localidades cuando se presenta una emergencia. “Es importante que cada municipio cuente con sus organismos de socorro”, sostuvo el oficial, quien aseguró que la institución está dispuesta a capacitar y dotar voluntarios seleccionados por las propias comunidades.

El coronel indicó que la Defensa Civil puede entregar capacitación, uniformes y dotación a los grupos conformados, mientras que las alcaldías deben disponer de un espacio para su funcionamiento. Los municipios que actualmente no cuentan con presencia de la entidad son Baraya, Palermo, Algeciras, Campoalegre, La Argentina, Tarqui, Elías, Íquira, Santa María, Acevedo, Villavieja, Oporapa y Rivera.

Villarreal también alertó por el comportamiento de los incendios y las altas temperaturas. “Esto apenas inicia. Este fenómeno de El Niño apenas inicia, las temperaturas ya las estamos sintiendo”, señaló, al advertir que los organismos de socorro podrían enfrentar meses complejos por las condiciones climáticas.