Capturan en Pitalito a alias ‘Pipas’, uno de los más buscados por homicidio en Putumayo

Neiva

La captura se produjo en el barrio Madelena de Pitalito, luego de que uniformados le solicitaran detenerse durante un procedimiento de control. Según la Policía, el hombre habría desatendido la señal de pare y escapado en una motocicleta.

Tras una persecución, varias patrullas lograron interceptarlo y verificar su identidad. Se trataba de Carlos Andrés Ortíz Martínez, alias ‘Pipas’, quien tenía una orden de captura vigente emitida por un juzgado de Villagarzón, Putumayo.

De acuerdo con la investigación, el capturado estaría, presuntamente, vinculado a los Comandos de Frontera y a homicidios selectivos registrados en municipios como Villagarzón y Orito. Además, figuraba entre los dos hombres más buscados por homicidio en Putumayo.

Las autoridades también verifican si alias ‘Pipas’ tendría relación con otros hechos violentos ocurridos recientemente en Pitalito. El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos que se le atribuyen.