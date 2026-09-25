Neiva identifica las zonas más expuestas a las altas temperaturas y prepara protocolo de acción

Estudios que se han realizado en el marco del proyecto Ciudades por la Acción Climática que viene desarrollando la Cruz Roja Colombiana en alianza con la Cruz Roja Americana para las ciudades de Sincelejo y de Neiva. Foto Redes Sociales

Neiva

Neiva avanza en la construcción de un protocolo para responder a las altas temperaturas urbanas, tras un año de estudios y trabajo con comunidades, instituciones y la academia. El proceso permitió identificar diferencias en la exposición al calor y establecer acciones para reducir sus impactos.

Álvaro Ávila, de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de la Universidad del Rosario, explicó que la temperatura de Neiva viene aumentando de manera generalizada. Sin embargo, al analizar la exposición por sectores, el centro de la ciudad aparece entre las zonas con mayor afectación, especialmente donde existe menor cobertura vegetal.

Encuentro por la Acción Climática, resultados, alianzas y acciones por Neiva. Foto Redes Sociales Ampliar Encuentro por la Acción Climática, resultados, alianzas y acciones por Neiva. Foto Redes Sociales Cerrar

“Las comunas más afectadas son las más densamente pobladas y donde hay menos cobertura vegetal”, señaló Ávila, quien insistió en la necesidad de conservar las zonas verdes y generar acciones de largo plazo con las comunidades.

El investigador advirtió que las altas temperaturas podrían ser más intensas, frecuentes y prolongadas en los próximos años, por lo que el análisis también debe contemplar lo que ocurre durante la noche. El protocolo busca que estos resultados puedan incorporarse a instrumentos de planificación como el POT y los planes de gestión del riesgo y cambio climático.