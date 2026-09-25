En Bolívar entregan más de 21 millones de litros de agua para mitigar Fenómeno de El Niño

La Gobernación de Bolívar, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, mantiene activadas sus acciones de respuesta y prevención ante las diferentes situaciones derivadas de la variabilidad climática que afectan al departamento, entre ellas las relacionadas con el Fenómeno de El Niño.

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Actualmente, 14 de los 46 municipios de Bolívar han declarado calamidad pública. De estos, siete están relacionados con los efectos del Fenómeno de El Niño, mientras que los demás corresponden a eventos asociados a la variabilidad climática y afectaciones ocasionadas por frentes fríos.

Desde la oficina de Gestión del Riesgo se informó que de acuerdo con el Registro Único de Damnificados (RUD), 3.755 familias han sido reportadas como damnificadas en el departamento, una situación que ha llevado al departamento a mantener una respuesta articulada y permanente en los territorios.

“Nuestra prioridad es que ninguna comunidad afectada se sienta sola. Estamos llevando la respuesta hasta los territorios y, al mismo tiempo, estamos trabajando para que Bolívar esté cada vez mejor preparado frente a los efectos de la variabilidad climática. La prevención también es una forma de proteger la vida y por eso queremos que cada familia conozca los riesgos y sepa cómo actuar”, afirmó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

Atención en territorio

A las afectaciones asociadas al Fenómeno de El Niño se suman otros eventos naturales registrados recientemente. Tras el sismo que hace unas semanas afectó a gran parte del territorio nacional, en Bolívar, nueve municipios reportaron daños, incluidos casos que comprometieron centros de salud e instituciones educativas.

Asimismo, 11 municipios han registrado afectaciones por vendavales, con un total de 18 eventos reportados. En algunos territorios las comunidades han resultado afectadas en más de una oportunidad, con municipios que han enfrentado hasta dos y tres vendavales.

“Ante este panorama, la Gobernación de Bolívar mantiene la intervención de puntos críticos mediante maquinaria amarilla, así como el suministro de agua potable a través de carrotanques en los municipios que presentan mayores dificultades de abastecimiento”, destacó Daniel Franco, director de Gestión del Riesgo de Bolívar.

Como parte de estas acciones, se han entregado más de 21 millones de litros de agua potable en San Juan Nepomuceno, Mahates, San Jacinto, Calamar, Zambrano, Arroyohondo, Mompox, Cicuco y Arjona, como respuesta a las necesidades de abastecimiento de las comunidades.

Campaña ‘Bolívar se prepara’

Franco también explicó que la estrategia departamental combina la atención de las emergencias con el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades.

“Estamos atendiendo las situaciones que se presentan en el territorio, pero también estamos haciendo énfasis en algo fundamental: prepararnos antes de que ocurra una emergencia. Por eso vamos a fortalecer nuestra campaña ‘Bolívar se prepara’ y llevaremos las recomendaciones directamente a las comunidades, casa a casa, para que las familias sepan cómo ahorrar agua y energía, cómo prevenir enfermedades como el dengue y cómo protegerse ante las altas temperaturas”, señaló Franco.

Campaña casa a casa

Durante octubre, el Mes de la Reducción del Riesgo, la Gobernación fortalecerá la campaña “Bolívar se prepara”, que actualmente se desarrolla mediante acciones digitales y presenciales y que ahora ampliará su presencia directamente en los territorios.

Las jornadas casa a casa estarán orientadas a entregar recomendaciones prácticas a las familias sobre ahorro y uso responsable del agua y la energía, prevención del dengue y medidas de protección frente a las altas temperaturas.

La apuesta es que las comunidades no solo conozcan los riesgos a los que están expuestas, sino que cuenten con herramientas para actuar oportunamente y reducir sus condiciones de vulnerabilidad.

Como parte de esta estrategia de preparación, la Gobernación invita a los ciudadanos a participar el próximo 21 de octubre en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, bajo el lema “La resiliencia empieza en casa”.

La oficina de Gestión del Riesgo reiteró que la prevención es una responsabilidad compartida y que la preparación de las familias y comunidades constituye una herramienta fundamental para reducir los impactos ante una eventual emergencia.