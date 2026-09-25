Conversatorio “Dale La Vuelta” se tomó a Cartagena con historias que inspiran y dejan huella

El conversatorio “Dale La Vuelta” reunió a mujeres con experiencias de vida diferentes, pero unidas por algo en común: haber enfrentado retos, levantarse y convertir sus historias en inspiración para otras personas.

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El encuentro fue un espacio cercano, sin formalidades, para hablar desde lo vivido. Historias de superación, maternidad, emprendimiento, deporte, liderazgo y resiliencia fueron protagonistas de una conversación que permitió conocer el lado más humano de cada una de las invitadas.

El panel estuvo conformado por Linis Palencia, periodista, mamá, emprendedora y mentora de mujeres; Geraldine Martínez, comunicadora social y profesional vinculada a la gestión de eventos, marketing, talento y deporte; y Nicole Hernández, deportista de alto rendimiento, empresaria, mamá y mujer trans.

La conversación fue moderada por Jorge “Yoyo” Benedetti, quien acompañó el diálogo con preguntas y reflexiones que llevaron a las panelistas a compartir momentos personales, aprendizajes y esas vueltas que, a veces, termina dando la vida.

Más que hablar de logros, “Dale La Vuelta” habló de los caminos para llegar hasta ellos: de los momentos difíciles, de las decisiones que cambian el rumbo y de la importancia de seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como se esperaba.

Una tarde de historias reales, emociones y conversaciones que recuerdan que detrás de cada mujer que inspira, también hay una historia que merece ser escuchada.