II Encuentro de la Liga de Robótica en Cartagena con más de 160 niños, niñas y adolescentes

La Liga de Robótica Cartagena continúa avanzando con la participación de 24 equipos y más de 160 niños, niñas y adolescentes, quienes hicieron parte de su segundo encuentro, una jornada en la que pusieron nuevamente a prueba sus conocimientos, creatividad y capacidad para resolver retos a través de la tecnología.

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La iniciativa de la Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, en alianza con Robotic Minds, cuenta con el respaldo de la Secretaría de Hacienda Distrital, a través de la Unidad de Desarrollo Económico (UDE), Autocore, Oracle Academy y Veneplast.

Durante este segundo encuentro, los participantes regresaron a la pista para continuar desarrollando los retos de las diferentes modalidades de la Liga, aplicando lo aprendido durante su proceso de preparación y fortaleciendo competencias como el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de problemas.

“Estamos en el segundo encuentro de la Liga de Robótica Cartagena, un espacio de reunión de estudiantes de diferentes instituciones educativas para poner en práctica sus habilidades tecnológicas de una manera creativa y divertida”, destacó Mariana Medina, representante de la Alcaldía de Cartagena.

Para los participantes, cada encuentro también representa una oportunidad para aprender y fortalecer los vínculos con sus compañeros. María Judit, estudiante del Gimnasio Monpiano, contó que la experiencia le ha permitido mejorar junto a su equipo: “He aprendido a trabajar en equipo. Nos iba un poco mal, pero hemos mejorado muchísimo y además nos ha ayudado mucho como equipo para unirnos más”.

El espacio también cuenta con el acompañamiento de aliados que han decidido respaldar el desarrollo del talento tecnológico en Cartagena. Suath Álvarez, gerente de Veneplast, destacó su entusiasmo por hacer parte de esta iniciativa y resaltó la participación de instituciones educativas oficiales: “Me encanta ver cómo los colegios públicos están vinculados y no solo eso, cómo van liderando la competencia”.

Por su parte, Carlos Andrés Royero Osorio, integrante del equipo de la Unidad de Desarrollo Económico de la Secretaría de Hacienda, señaló: “Nos encontramos en acompañamiento con la Liga de Robótica de Cartagena para que los niños creen, innoven y compitan con tecnología”.

Con cada encuentro, la Liga continúa generando espacios para que los niños, niñas y adolescentes de Cartagena aprendan haciendo, desarrollen nuevas habilidades y encuentren en la tecnología una herramienta para crear, innovar y construir nuevas oportunidades.