Festival ‘Los Sabores de mi Tierra’ en Turbaco, Bolívar

Este fin de semana regresa ‘Los Sabores de mi Tierra’, la gran feria gastronómica que busca exaltar la riqueza culinaria, cultural y turística del municipio y seguir posicionando a Turbaco como el balcón turístico y gastronómico de Bolívar.

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El evento se realizará este 27 de septiembre en la Plaza Principal de Turbaco, a partir de las 10:00 a.m. con una programación diseñada para disfrutar en familia y conocer los sabores y tradiciones que hacen parte de la identidad turbaquera.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de más de 60 platos tradicionales, preparados por matronas y emprendedores gastronómicos del municipio, quienes tendrán la oportunidad de compartir sus conocimientos, recetas y propuestas gastronómicas con propios y visitantes.

El festival contará con 22 stands gastronómicos, en los que se podrá encontrar una amplia variedad de preparaciones que representan la tradición y diversidad de la cocina local.

Además de la oferta gastronómica, en ‘Los Sabores de mi Tierra’ contará con música en vivo, grupos folclóricos, venta de artesanías y las ofertas turísticas, que permitirá a los visitantes descubrir otros atractivos y planes que ofrece Turbaco.

“Somos el balcón gastronómico y turísticos de Bolívar con estos eventos, la Administración Municipal busca promover la gastronomía como parte del patrimonio cultural, dinamizar el turismo y la economía del municipio, que turbaqueros y visitantes puedan disfrutar de espacios de integración mientras disfrutan de música y grupos culturales en vivo” señaló, Claudia Espinosa, alcaldesa de Turbaco.

‘Los Sabores de mi Tierra’: una invitación a probar, disfrutar y descubrir todo lo que tiene Turbaco para ofrecer.