Festival ‘Los Sabores de mi Tierra’ en Turbaco, Bolívar
El evento se realizará este 27 de septiembre en la Plaza Principal del municipio
Este fin de semana regresa ‘Los Sabores de mi Tierra’, la gran feria gastronómica que busca exaltar la riqueza culinaria, cultural y turística del municipio y seguir posicionando a Turbaco como el balcón turístico y gastronómico de Bolívar.
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El evento se realizará este 27 de septiembre en la Plaza Principal de Turbaco, a partir de las 10:00 a.m. con una programación diseñada para disfrutar en familia y conocer los sabores y tradiciones que hacen parte de la identidad turbaquera.
Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de más de 60 platos tradicionales, preparados por matronas y emprendedores gastronómicos del municipio, quienes tendrán la oportunidad de compartir sus conocimientos, recetas y propuestas gastronómicas con propios y visitantes.
El festival contará con 22 stands gastronómicos, en los que se podrá encontrar una amplia variedad de preparaciones que representan la tradición y diversidad de la cocina local.
Además de la oferta gastronómica, en ‘Los Sabores de mi Tierra’ contará con música en vivo, grupos folclóricos, venta de artesanías y las ofertas turísticas, que permitirá a los visitantes descubrir otros atractivos y planes que ofrece Turbaco.
“Somos el balcón gastronómico y turísticos de Bolívar con estos eventos, la Administración Municipal busca promover la gastronomía como parte del patrimonio cultural, dinamizar el turismo y la economía del municipio, que turbaqueros y visitantes puedan disfrutar de espacios de integración mientras disfrutan de música y grupos culturales en vivo” señaló, Claudia Espinosa, alcaldesa de Turbaco.
‘Los Sabores de mi Tierra’: una invitación a probar, disfrutar y descubrir todo lo que tiene Turbaco para ofrecer.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.