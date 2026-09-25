Exhabitantes de calle en Medellín se preparan para una vida independiente tras recibir capacitación

Medellín

Un total de 54 personas en situación de calle en Medellín culminaron con éxito su proceso de resocialización, un avance clave en la atención e inclusión social en Colombia. Tras un año de trabajo continuo, la iniciativa impulsada por la Alcaldía de Medellín les brindó herramientas psicosociales y capacitación en artes y oficios para construir un proyecto de vida autónomo e independiente.

El programa constó de cinco etapas de acompañamiento integral, que abarcó desde la formación en autocuidado y habilidades sociales hasta el fortalecimiento personal y ocupacional. Un pilar fundamental del proceso fue el reencuentro y la reconstrucción de vínculos familiares, creando redes de apoyo esenciales para asegurar su estabilidad emocional a largo plazo.

Formación y acompañamiento continuo para la autonomía

La secretaria de Inclusión Social y Familia, Diana Carmona Henao, destacó que el proceso no concluye con la graduación, ya que se realizará seguimiento continuo y orientación posterior al egreso. Con este respaldo, las autoridades locales buscan garantizar una transición efectiva e integración duradera en la sociedad.

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Testimonios como el de Yennifer Lorena Úsuga, egresada capacitada en confecciones y manipulación de alimentos, reflejan la efectividad del programa. Úsuga aprendió a gestionar adicciones y emociones complejas, y hoy se desempeña como promotora en la Corporación Parque Arví, demostrando que la resocialización voluntaria transforma historias de vida.