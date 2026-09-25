Justicia de Tailandia mantiene cadena perpetua a Daniel Sancho por asesinato de Edwin Arrieta

El Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia) comunicó este viernes que se desestiman las apelaciones y se mantiene la sentencia de primera instancia que condenó a cadena perpetua al español Daniel Sancho por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta.

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Según consta en un comunicado difundido por las autoridades judiciales, al que tuvo acceso EFE, “el Tribunal de Apelación de la Región 8 confirma la sentencia del tribunal de primera instancia” y añade que “se mantiene la condena del procesado por asesinato premeditado, así como por los delitos relacionados con la ocultación y descuartizamiento del cadáver y la destrucción del pasaporte de la víctima”.

El comunicado fue divulgado por la Oficina de la Judicatura de Tailandia en Bangkok poco después de que concluyera la sesión a puerta cerrada en el Tribunal Provincial de Samui, en la que el juez leyó a las partes el fallo de las apelaciones que había sido elaborado previamente por el Tribunal de Apelaciones de Phuket, encargado del caso.

La vista comenzó a las 10.00 hora local (3.00 GMT) y terminó alrededor de dos horas después, y en ella estuvieron presentes los abogados y representantes tailandeses de ambas partes. Daniel Sancho se conectó por videoconferencia desde la prisión de Surat Thani (provincia a la que pertenece Samui), donde cumple condena.

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La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente: la parte del colombiano solicitó que se elevara el castigo a la pena capital por la “contundencia” de las pruebas y se aumentara la indemnización, fijada en 4,42 millones de bat (unos 117.000 euros, 133.500 dólares) en la sentencia de primera instancia. Por su parte, la defensa de Sancho pidió en su apelación una nueva vista o la repitición del juicio para convocar a nuevos testigos, al sostener que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

El tribunal descarta la necesidad de nuevas pruebas

“La pena definitiva continúa siendo de cadena perpetua”, apunta el comunicado judicial, que subraya que ya se había reducido en la sentencia de primera instancia del castigo de pena de muerte (el que reserva Tailandia para casos de asesinato premeditado) “por considerar que la declaración del procesado resultó útil para el procedimiento”.

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Daniel Sancho, hijo y nieto de los famosos actores españoles Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia, fue condenado en 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento un año antes en la isla vecina de Phangan del cirujano plástico de 44 años Arrieta, oriundo de la población colombiana de Lorica. El resultado de las apelaciones también mantiene la indemnización de 4,42 millones de baht a favor de los padres de la víctima.

Además, el documento destaca “la compra de cuchillos, una sierra, un machete o cuchillo carnicero, bolsas de basura, guantes de goma y productos de limpieza” que había almacenado en una habitación de hotel antes del día de los hechos. “Por tanto, el tribunal concluyó que se trató de un asesinato premeditado”. La sentencia queda por tanto “íntegramente confirmada”, añade el comunicado, que descarta que exista “necesidad de nuevas pruebas solicitadas por el procesado”.

La defensa de Sancho analiza los siguientes pasos

Tras conocerse la decisión del tribunal, Ramón Chipirrás, del equipo asesor legal de Daniel Sancho en España, ha asegurado a EFE que no están “de acuerdo con la resolución”.

“Ahora no podemos decir mucho más porque tenemos que esperar al texto completo y poder analizar la resolución una vez se haya hecho la traducción. Mientras, seguimos trabajando en los siguientes pasos que hay que dar”, declaró.

Asimismo, en sintonía con las declaraciones del español, el abogado de oficio de Sancho en Tailandia, Aphichart Srinual, dijo a EFE que el equipo jurídico no descarta apelar el fallo ante el Tribunal Supremo, una decisión que tendrá “que estudiar y hablar” “para decidir si se va a recurrir o no”.

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Por su parte, el equipo legal en Tailandia de la familia del colombiano Edwin Arrieta descarta volver a apelar la sentencia de cadena perpetua impuesta a Sancho. “Hasta aquí hemos llegado, por nuestra parte se acabó”, dijo a EFE Metapon Suwancharen, abogado en Tailandia que representa a la familia de Arrieta, al salir de la lectura del fallo de las apelaciones en el Tribunal Provincial de Samui (sur).

A las puertas de la corte de Samui, y sin aludir directamente al fallo por petición expresa del juez, Mettapon dijo a EFE que el equipo legal de los Arrieta no apelará una segunda vez, dando por concluido el proceso judicial antes de su llegada a la tercera y última instancia, el Tribunal Supremo.