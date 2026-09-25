Italia prohíbe burkas y niqabs en las escuelas y limita el número de alumnos extranjeros por clase. Getty Images / Simona Granati - Corbis

La primera ministra de ultraderecha de Italia, Giorgia Meloni, adoptó este jueves un decreto de ley que prohíbe el uso del burka y el niqab en las escuelas y limita al 30% el número de alumnos por clase con un dominio insuficiente del italiano.

La medida impone “un límite del 30% al número de estudiantes en una clase que no tengan un conocimiento adecuado del italiano, más herramientas para el aprendizaje de nuestra lengua y la prohibición del burka y el niqab en las escuelas”, escribió Meloni en redes sociales.

Si un alumno presenta serias dificultades de integración escolar, se recurrirá a los servicios sociales y sus padres estarán obligados a asistir a cursos gratuitos de italiano.

El incumplimiento de esta obligación podrá castigarse con una multa de hasta 1.000 euros (cerca de 3′815.000 COP).

Este país del sur de Europa es una de las puertas de entrada de migrantes a la Unión Europea, y la integración de los extranjeros es uno de los temas centrales de la campaña para las elecciones generales del próximo año.

La ONG Save the Children advirtió que obligar a los niños a cambiar de escuela o a matricularse en un centro distinto al de sus compañeros únicamente por su nacionalidad o por su nivel limitado de italiano podría crear alumnos “de primera y de segunda categoría”.

Sin embargo, el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, sostuvo que “un dominio insuficiente del idioma (...) dificulta el progreso educativo”.

“La participación de los padres en el recorrido educativo de sus hijos es fundamental para el éxito académico”, declaró a periodistas.

El límite del 30% de estudiantes extranjeros por aula ya había sido establecido en una circular ministerial de 2010.

Sin embargo, ese tope era flexible y podía elevarse en casos de estudiantes extranjeros con un nivel adecuado de italiano, o reducirse cuando los alumnos tenían escaso conocimiento del idioma.

La líder de la oposición, Elly Schlein, acusó al gobierno de emprender “una nueva caza de brujas a costa de los más pequeños”.

Tras una reunión del Consejo de Ministros, Meloni defendió que la prohibición del burka responde a “una cuestión de seguridad”.

“Cuando una mujer, o peor aún, una adolescente, es obligada a cubrirse el rostro, se le niegan derechos fundamentales y la misma integración que tan a menudo se proclama”, afirmó.