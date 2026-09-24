Estratos 1 y 2 de Barranquilla tendrían Mínimo Vital de Agua

Agua de 370 acueductos rurales en Boyacá no es apta para el consumo humano. Foto: Colprensa( Thot )

La iniciativa para crear el Mínimo Vital de Agua Potable y Saneamiento Básico en Barranquilla dio su primer paso en el Concejo Distrital, tras ser aprobada en primer debate. El proyecto, presentado por el alcalde Alejandro Char, busca aliviar el costo del servicio para más de 200.000 hogares de los estratos 1 y 2, mediante el reconocimiento por parte del Distrito de los primeros seis metros cúbicos de consumo mensual.

De acuerdo con la Administración distrital, el consumo promedio de estas viviendas es de alrededor de 12 metros cúbicos al mes, por lo que el programa permitiría cubrir el equivalente a la mitad de ese consumo.

“¡El agua es vida y queremos que las familias que más lo necesitan paguen menos por este servicio!”, señaló el alcalde Alejandro Char, quien destacó que el ahorro podría destinarse a otras necesidades de los hogares.

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Tras la aprobación en primer debate, el mandatario aseguró que la medida beneficiaría a cerca de 700.000 personas en Barranquilla.

Según el anexo técnico financiero del proyecto, la cobertura potencial inicial alcanza a 200.244 suscriptores residenciales de los estratos 1 y 2. De ellos, 186.474 cuentan también con el servicio de alcantarillado.

Para 2027, el Distrito proyecta destinar 66.209 millones de pesos para financiar el programa. De este monto, aproximadamente 36.624 millones corresponderían a los usuarios del estrato 1 y 29.586 millones a los del estrato 2.

La Administración aclaró que estos recursos no reemplazarán los subsidios actualmente vigentes, sino que se adicionarían para cubrir exclusivamente el componente de consumo correspondiente a los seis metros cúbicos establecidos como mínimo vital.

“Es un esfuerzo económico que hace la ciudad, que supera los 60.000 millones de pesos al año”, sostuvo Char, al destacar que el propósito es avanzar en la atención de necesidades básicas relacionadas con el acceso al agua.

El proyecto también contempla medidas para hogares donde residan personas sujetas de especial protección constitucional y cuyo servicio haya sido suspendido por falta de pago, previa solicitud y verificación de los requisitos establecidos.

Además, plantea estrategias progresivas de acceso y formalización para unas 17.400 viviendas ubicadas en asentamientos informales o subnormales que actualmente no tienen conexión formal al servicio de agua potable.

La propuesta incluye igualmente mecanismos de seguimiento, transparencia y cultura del agua para promover el ahorro y el uso eficiente del recurso.

Tras superar el primer debate, el proyecto deberá avanzar a una segunda discusión en el Concejo de Barranquilla, prevista por la para la próxima semana.