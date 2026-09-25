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25 sep 2026 Actualizado 16:33

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Solicitan reforzar la seguridad para sepelios de las siete personas abatidas en Quebrada el Sol

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana por riesgo extremo en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia.

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Tras la entrega de los siete cuerpos de las personas que, según las autoridades, murieron durante enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en el sector de Quebrada del Sol, desde el Congreso de la República se hizo un llamado a las autoridades de Santa Marta y el Magdalena para reforzar las medidas de seguridad durante los sepelios.

“Que no se repita lo ocurrido durante el sepelio de alias ‘Bendito Menor’, cuando se registraron caravanas con hombres armados y disparos al aire. Ya todos conocen los riesgos, es su deber como autoridades anticiparse. No podemos seguir esperando a que ocurran las alteraciones para luego actuar”, dijo el Representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández.

Es de recordar que, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana por riesgo extremo en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia, debido a la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como ‘Clan del Golfo’.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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