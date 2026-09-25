Juez en Santa Marta admitió tutela por sobrevuelo de aviones Kfir: Esto dice la demandante
La abogada Isabella Luhan explicó en 6AM W sus razones para interponer el recurso a consecuencia de las operaciones militares en la capital de Magdalena.
Juez en Santa Marta admitió tutela por sobrevuelo de aviones Kfir: Esto dice la demandante
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