Detienen a influencer mexicano que habría denunciado supuestas “fabricas de niños trans”

El influencer mexicano Samuel Adrián, creador del documental “Colombia: fabrica de niños trans”, fue detenido el pasado domingo 13 de septiembre por el desacato a una acción de tutela presentada por el médico Mario Angulo, a quien Adrián menciona en su documental.

La medida de desacato, que ordenaba 10 días de arresto y una multa de 15 salarios mínimos mensuales, fue difundida por el ciudadano mexicano en sus redes sociales, donde también pedía la ayuda del presidente colombiano Abelardo De la Espriella.

Una de las primeas reacciones a esta acción judicial fue la de el mandatario Abelardo De la Espriella, quien señaló que se debe iniciar un debate nacional sobre el tema de la transición de sexo en menores de edad.

“El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional”, indicó el jefe de Estado.

También, el presidente en medio de su alocución oficial de la noche del domingo 13 de septiembre, pidió al Congreso examinar la legislación sobre los limites y las prohibiciones de estos procedimientos en menores de edad.