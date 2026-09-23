De La Espriella ordena traslado de 76 criminales ‘Los Pachenca‘ a cárceles de máxima seguridad

Capturan a encargado de las acciones sicariales de "Los Pachencas". Foto: Colprensa( Thot )

El Presidente Abelardo De La Espriella ordenó el traslado hacia cárceles de máxima seguridad para 76 señalados criminales que tendrían vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como Los Pachenca.

La orden directa al director del Inpec, se da en medio de las amenazas e intimidaciones del grupo armado en el Magdalena.