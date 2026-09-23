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23 sep 2026 Actualizado 21:15

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Ejército golpea estructura de ‘Calarcá’ en Guaviare: reporta un muerto y fusiles incautados

A este material se suman cuatro equipos de campaña y cinco chalecos multipropósito.

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Un nuevo golpe contra una estructura de las disidencias de las FARC fue reportado por el Ejército en zona rural de Calamar, Guaviare, durante la Operación “Samuel”, adelantada contra la estructura Jhon Linares, del Bloque Jorge Suárez Briceño, de la facción de alias Calarcá.

De acuerdo con el informe preliminar conocido por Caracol Radio, una persona murió durante las acciones y permanece pendiente de identificación.

Entre el material encontrado por las tropas aparecen cuatro armas largas de alto poder: dos carabinas Colt M4, un fusil AK-103, un fusil Tavor y un fusil AUG.

El operativo también permitió incautar 237 cartuchos calibre 7,62 milímetros y 323 cartuchos calibre 5,56, además de 14 proveedores para fusil, una mira Trijicon ACOG 4 y una granada de fragmentación IM26.

A este material se suman cuatro equipos de campaña y cinco chalecos multipropósito.

La operación se desarrolló en la vereda Itilla, de Calamar, y hace parte de las acciones de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas que operan en esta zona del Guaviare. El Ejército informó que la información sobre el resultado continúa en proceso de ampliación.

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