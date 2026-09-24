Bomberos de Cartagena fortalece sus capacidades en atención táctica de víctimas en emergencias

La capacitación contó con la participación de 30 personas: 24 infantes de Marina y 6 bomberos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, en un proceso académico orientado a fortalecer la respuesta conjunta de organismos civiles y militares ante situaciones de emergencia.

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El curso se desarrolló durante dos jornadas: el primer día en las instalaciones del Hospital Naval y el segundo en la Estación de Bomberos Bocagrande, bajo la coordinación de la suboficial jefe Dayana Suárez, de la Armada Nacional, y con el acompañamiento del comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, Ahizar Fuentes Lizcano.

Por parte de Bomberos participaron Paola Borraes, Cristian Pérez, Jesús Leal, Deimer Caicedo, Luis Caraballo y Eduardo Lema, estos dos últimos en calidad de instructores.

Durante la formación se abordaron técnicas especializadas para la atención de víctimas en escenarios de emergencia, entre ellas el manejo de trauma craneoencefálico, trauma de tórax y espalda, trauma en extremidades y control de hemorragias masivas, con énfasis en la atención segura y oportuna en escenarios que requieren la intervención coordinada de personal civil y militar.

Este tipo de formación permite fortalecer las competencias del personal de primera respuesta y mejorar la capacidad de actuación conjunta ante emergencias complejas, con un objetivo fundamental: salvar vidas mediante procedimientos técnicos, profesionales y coordinados.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena continúa comprometido con la capacitación permanente de sus unidades y con el fortalecimiento de alianzas estratégicas que permitan brindar una respuesta cada vez más eficiente y especializada a la comunidad.