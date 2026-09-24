En Cartagena, Pipe Bursting para sustituir cerca de 63 metros lineales de alcantarillado
Este método permite ejecutar los trabajos con menor necesidad de excavaciones
Junto al Baluarte de San Pedro Mártir, en el Centro Histórico de Cartagena, Aguas de Cartagena implementó la tecnología Pipe Bursting para sustituir cerca de 63 metros lineales de tubería de alcantarillado, mediante la instalación de una nueva tubería de PEAD de 20 pulgadas.
Este método permite ejecutar los trabajos con menor necesidad de excavaciones, reduciendo el impacto sobre el entorno y optimizando el proceso de renovación de las redes sanitarias.
Esta obra contribuyó a modernizar el sistema de alcantarillado y, al mismo tiempo, favoreció a la conservación del patrimonio histórico de Cartagena.
Así, la innovación y la gestión responsable de la infraestructura se integran para seguir construyendo una ciudad con redes sanitarias más modernas y eficientes, en armonía con su entorno patrimonial.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...