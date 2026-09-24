Presuntos abusadores sexuales de adolescentes en Bolívar fueron enviados a la cárcel

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces con función de control de garantías impusieran, en procesos distintos, medidas de aseguramiento en centro carcelario a dos de hombres que estarían involucrados en abusos sexuales contra un par de menores de 14 años.

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Uno de los procesados es un hombre de 60 años que, al parecer, sometió a vejámenes sexuales a una sobrina de su parejasentimental. Los hechosse registraron en diciembre de 2024 en el corregimiento de San Cayetano, jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar), cuando la víctima visitaba la casa de su tía.

Familiares de la joven denunciaron los hechos ante la Fiscalía General de la Nación, mientras la PolicíaNacional se encargóde capturar al señalado agresor,el 8 de septiembre pasado, en el barrio La Ciudadela en San Juan Nepouceno.

De otra parte, y por hechos ocurridos el 30 de agosto de 2025 en el barrio El Pozón de Cartagena fue asegurado un hombre de 26 años quien habríaaccedió carnalmente y por la fuerza a una menor de edad, sobrina de su pareja sentimental.

La agresión se presentó luegode que el posible implicado saliera con la menor de edad con el pretexto de pasear en moto, llevándola a un motel. Además, habría amenazado con asesinar a su tía y su primo si contaba lo sucedido. Por esto fue capturado por la Policía Nacional el pasado 8 de septiembre en El Pozón.