En Cartagena condenan a 12 años de prisión a un hombre implicado en el asesinato de su suegro

Las pruebas aportadas una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar permitieron que un juez con funciones de conocimiento condenara a 12 años de prisión a Leonel Guillermo Ramos Zabaleta responsable de los delitos de homicidio y violencia intrafamiliar. Ambas conductas agravadas.

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La decisión judicial se da luego de una negociación entre el ahora sentenciado y la Fiscalía General de la Nación tras la cual el implicado aceptó su responsabilidad en el crimen del papá de su compañera sentimental, ocurrido el 19 de mayo de 2025 en el barrio Ceballos de Cartagena.

Según la investigación, la víctima de 47 años quiso mediaren una discusión que sostenía su hija con el ahora procesado, quien reaccionó con violencia hiriendo con un arma cortopunzante a su suegro. Herido el ciudadano fue trasladado a un centro asistencial pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.Ramos Zabaleta, de 25 años, fue capturadopor la Policía Nacional poco después del homicidio.