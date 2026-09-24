Cuatro presuntos integrantes de los “Salsas Nueva Generación” fueron capturados en Cartagena

En el marco de las acciones adelantadas contra el tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía 42 Seccional Antinarcóticos de Cartagena, logró afectar la estructura criminal “Salsas Nueva Generación”, mediante la captura en flagrancia de cuatro de sus presuntos integrantes, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo mediante diligencias de registro y allanamiento, logrando la captura de alias “Julián, Guillermo, Andrés y Yenifer”. De acuerdo con las labores investigativas, los capturados presuntamente cumplirían funciones de distribuidores de sustancias estupefacientes, mientras que la mujer se desempeñaba como informante para esta estructura delincuencial, con injerencia en los barrios Zaragocilla, La Campiña, Nueve de Abril y Calamares, afectando la seguridad y convivencia de estas comunidades.

Durante las diligencias fueron incautados 1.000 gramos de marihuana, avaluados en $9.000.000, y 300 gramos de cocaína, avaluados en $6.900.000, para un valor total de $15.900.000 en sustancias estupefacientes.

Otros elementos incautados:

Un teléfono celular marca Redmi Note 15 Pro, avaluado en $2.450.000.

Un teléfono celular marca Samsung S23, avaluado en $3.650.000.

Un teléfono celular marca ZTE Blade A36, avaluado en $720.000.

Una gramera y 300 bolsas para dosificación, avaluadas en $310.000.

$278.000 en efectivo, en billetes de diferentes denominaciones, Para un total de $39.208.000 millones de pesos.

Las investigaciones permitieron establecer además que entre los cuatro capturados suman siete anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), relacionadas con investigaciones por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, situación que será puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente.

Con este resultado, la Policía Nacional continúa afectando las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes, atacando directamente sus rentas criminales y evitando que importantes cantidades de sustancias lleguen a las calles y sean distribuidas en diferentes sectores de la ciudad.

Los cuatro capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a la espera de las audiencias que definan su situación jurídica.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, golpeando de manera contundente las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes. Continuaremos desarrollando operativos permanentes para sacar de circulación estas sustancias ilícitas, proteger a nuestros niños y jóvenes y preservar la tranquilidad de los cartageneros”, sostuvo el señor Teniente coronel Alejandro Salgado, comandante operativo y de seguridad ciudadana.