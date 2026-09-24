Multan a ESE Hospital Local de Turbaco por violar normas laborales

La sanción impuesta proviene de una investigación administrativa sancionatoria iniciada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social a raíz de queja interpuesta por la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, seguridad social integral y servicios complementarios de Colombia, ANTHOC Seccional Bolívar por la negativa reiterada de la ESE Hospital Local de Turbaco a negociar un Pliego de Solicitudes presentado por esa asociación sindical el 28 de febrero de 2024 con lo cual se infringió el Decreto 243 de 2024.

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La decisión sancionatoria, suscrita por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliaciones de la Dirección Territorial del Mintrabajo en Bolívar Leonardo Romero Támara ya fue notificada a las partes y en sus considerandos se calificó la conducta ejecutada por la sancionada como de Falta Muy grave por su implicación de violación dederechos fundamentales de carácter constitucional como son los de asociación sindical y a la negociación colectiva, considerados pilares del dialogo social y de las relaciones laborales en el sector público.