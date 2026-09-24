“Menos gasto de funcionamiento y más inversión en las regiones”: senador Enrique Cabrales

El senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático y miembro de la Comisión Cuarta del Senado, anunció que durante el primer debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 defenderá una revisión profunda del gasto de funcionamiento del Estado y una mayor destinación de recursos a inversión, seguridad, empleo e infraestructura en las regiones.

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Las comisiones económicas conjuntas aprobaron un monto de $634,9 billones para el PGN 2027 y el proyecto entra ahora en una etapa decisiva de discusión en el Congreso.

“El Centro Democrático acompañó y votó positivo el monto del presupuesto porque entendemos que el nuevo Gobiernorecibió obligaciones que no estabanadecuadamente reflejadas en las cuentas anteriores. Pero acompañar el monto no significa entregar un cheque en blanco al gasto. Ahora viene la discusión de fondo”, afirmó Cabrales.

El senador anunció que respaldará la propuesta del Centro Democrático de reducir mínimo 2 puntos del PIB en gastos de funcionamiento, equivalentes a aproximadamente $42,2 billones, mediante una revisión de:

● $19,3 billonesen gastos de personal.

● $10,7 billonesen bienes y servicios.

● $8 billonesen transferencias administrativas.

● $4,2 billonesen partidas de Hacienda sujetasa revisión..

El senador Cabralespuso el foco en Bolívar.Según las cifras de regionalización del proyecto, el departamento tendría $2,84 billones en inversión para 2027, frente a aproximadamente $3,4 billones contemplados en 2026: una diferencia cercana a $560.000 millones, equivalente a una reducción aproximada del 16,5 %.

Aunque Bolívar concentra inversión en inclusión social y transporte, el congresista Cabrales precisa: “de los $86,9 billones del proyecto de Presupuesto de Inversión para 2027, la región Caribe recibe $15,8 billones, es decir, el 18,2 %. Cada peso que podamos ahorrar en funcionamiento debe llegar a las regiones, al campo, a las vías, al agua potable, servicios públicos y a los hospitales. El Caribe necesita inversión que se traduzca en soluciones concretas y cierre las brechas de nuestras regiones”. .

El senador planteó además que el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura pueda complementarse con participación privada y alianzas público-privadas, siempre que sean técnica y financieramente viables.

“Menos gasto de funcionamiento y más inversión en las regiones. Vamos a revisar el presupuesto partida por partida y a defender que los recursos lleguen donde realmente se necesitan”, concluyó el senador. .