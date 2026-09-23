Por accidente de tránsito, está interrumpido el paso entre Bucaramanga y la Costa Caribe

Bucaramanga

Los viajeros que van desde Bucaramanga hacia la Costa Caribe se quedaron sin la posibilidad de continuar el camino por un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Santander.

Oyentes de Caracol Radio reportaron que una tractomula terminó volcada lo que generó el bloqueo de la carretera nacional.

El hecho ocurrió en el sector de Trincheras entre El Playón y Rionegro en la tarde de este miércoles 23 de septiembre.

Para evitar la congestión, los conductores que salen de Bucaramanga hacia el sur del Cesar pueden tomar la Ruta de Cacao y luego, en La Lizama seguir por la Troncal del Magdalena Medio.