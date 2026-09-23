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23 sep 2026 Actualizado 21:16

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Bucaramanga

Por accidente de tránsito, está interrumpido el paso entre Bucaramanga y la Costa Caribe

El percance ocurrio en el sectyor de Trincheras entre los municipios de El Playón y Rionegro, Santander.

Volcamiento de tractomula en vía Bucaramanga Costa Caribe

Volcamiento de tractomula en vía Bucaramanga Costa Caribe

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Bucaramanga

Los viajeros que van desde Bucaramanga hacia la Costa Caribe se quedaron sin la posibilidad de continuar el camino por un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Santander.

Oyentes de Caracol Radio reportaron que una tractomula terminó volcada lo que generó el bloqueo de la carretera nacional.

El hecho ocurrió en el sector de Trincheras entre El Playón y Rionegro en la tarde de este miércoles 23 de septiembre.

Para evitar la congestión, los conductores que salen de Bucaramanga hacia el sur del Cesar pueden tomar la Ruta de Cacao y luego, en La Lizama seguir por la Troncal del Magdalena Medio.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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