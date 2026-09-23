Corte Constitucional dialogó con estudiantes de derecho de universidades de Santander

En el marco del XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, la Sala Plena de la Corte Constitucional llegó por primera vez a Bucaramanga para participar en un diálogo con estudiantes y docentes de derecho de universidades Santander.

El encuentro se realizó este miércoles 23 de septiembre en el Palacio de Justicia y contó con la participación de los nueve magistrados que integran la Sala Plena, quienes conversaron con más de 40 representantes de las universidades Autónoma de Bucaramanga (UNAB), Industrial de Santander (UIS) y la Universidad Libre seccional Socorro.

La jornada hace parte del programa de Diálogos Constitucionales, una estrategia de la Corte que busca acercar la Constitución a los ciudadanos y promover espacios de pedagogía sobre el funcionamiento de la justicia constitucional.

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Durante el encuentro, los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con los magistrados y plantear inquietudes relacionadas con el papel de la Corte Constitucional, la defensa de la Constitución y los principios que sustentan el Estado Social de Derecho.

“Una oportunidad muy única, muy especial, me pareció fantástico. Un poquito corto el tiempo, pero aun así fue muy sustancioso y las preguntas que hicieron las compañeras de las demás universidades también fueron muy interesantes y fueron muy acordes con la actualidad del sistema jurídico colombiano”, expresó Ana Lucía Celis Rozo, estudiante de derecho de la Universidad Industrial de Santander.

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Docentes de la facultad de derecho de las universidades de la región también participaron de la actividad:

“Es la primera vez que la Corte Constitucional sesiona en sus 35 años y es un encuentro bien importante de diálogo entre estudiantes y magistrados, es acercar a ellos, a los estudiantes y sobre todo los estudiantes a una alta corte que la vemos simplemente a veces en sentencias, escuchando o leyendo los medios de comunicación en sus fallos, pero ese diálogo cercano hace que haya mayor integración en lo que es la Constitución, que es ser viva, participativa, democrática y el acceso a la justicia y a la información judicial”, comentó David Agusto Peña Pinzón, docente Unab.

La actividad se desarrolla en la capital santandereana como parte del “XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, #UnConstitucionalismoVivo”, que busca generar espacios de conversación entre la institucionalidad, la academia y la ciudadanía alrededor de los asuntos constitucionales.