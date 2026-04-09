Caen delincuentes responsables del secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes en Viotá

Autoridades del departamento de Cundinamarca lograron la desarticulación del Grupo Delincuencial Común Organizado “Los Stone”, señalado de suplantar grupos armados organizados al margen de la ley para cometer secuestros extorsivos y extorsiones.

La operación de captura se desarrolló el pasado 07 de abril, mediante la ejecución de siete diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Viotá, Sibaté y Bogotá, lo que permitió hacer efectivas seis capturas por orden judicial por los delitos de secuestro extorsivo agravado, extorsión agravada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir.

Entre los hechos más relevantes atribuidos a esta organización se encuentra el secuestro del sacerdote Carlos Saúl Jaimes Guerrero, ocurrido el pasado 17 de junio del 2025 en la vereda Atala, zona rural del municipio de Viotá. El sacerdote permaneció 40 días privado de la libertad, tiempo durante el cual los delincuentes exigían a sus familiares la suma de 10.000 millones de pesos a cambio de su liberación.

Durante el cautiverio, los responsables enviaban pruebas de supervivencia a los familiares del sacerdote, en las que se observaba a varios sujetos portando armamento de largo alcance y vistiendo uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, con el propósito de generar intimidación a sus familiares.

Se identificaban ante sus víctimas como miembros del “Frente Carlos Patiño” y del “Frente Isaías Pardo”, utilizando prendas militares y simulando zonas campamentarias para ejercer presión, miedo y control sobre las personas afectadas

De acuerdo con el proceso investigativo, esta estructura criminal sería la responsable de intimidar a los pobladores en los municipios de Viotá, Silvania, Fusagasugá, Sibaté y Guachetá, así como en sus alrededores, donde intimidaban a sus víctimas mediante amenazas y exigencias económicas de alta cuantía, identificándose como estructuras armadas ilegales.