La Plata aplica racionamiento de agua por disminución del caudal de la quebrada Zapatero

Neiva

El municipio de La Plata inició un plan de racionamiento de agua potable debido a la disminución del caudal de la quebrada Zapatero, principal fuente de abastecimiento del acueducto local. La medida contempla la suspensión del servicio entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, con el propósito de garantizar la disponibilidad del recurso durante la actual temporada seca.

Las autoridades advirtieron que, si persisten las condiciones climáticas y el fenómeno de El Niño continúa afectando las fuentes hídricas, el horario de racionamiento podría ampliarse a otros momentos del día. La situación genera preocupación, debido a que una reducción mayor en el caudal podría comprometer el suministro de agua para miles de habitantes del municipio.

Según Oscar Javier Arce, bombero voluntario, comento que “de acuerdo con la información entregada, cerca del 70 % de la población de La Plata podría verse afectada por estas medidas, lo que representa aproximadamente entre 60.000 y 70.000 personas en el casco urbano. El municipio cuenta con cerca de 100.000 habitantes, incluyendo la población de las zonas rurales y veredas.”

La temporada seca también ha incrementado el riesgo de incendios forestales en la región. Aunque en La Plata se han atendido conflagraciones de pequeña magnitud, de entre una y tres hectáreas, recientemente fue reportado un incendio de mayores proporciones en los alrededores del centro poblado de Villa Rosada.