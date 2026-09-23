Santa Marta amanece bajo tensión tras jornada de violencia y paro armado

Santa Marta

Santa Marta amaneció este miércoles con una actividad comercial y ciudadana reducida, luego de una jornada de alteraciones del orden público asociadas al paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), tras un operativo de la Fuerza Pública en el que murió alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de esa estructura.

Ante esta situación Caracol Radio consultó a algunos de sus habitantes quienes entregaron su percepción en materia de seguridad que tienen en su barrio o sector.

William:

“La ciudad pues amanece con una incertidumbre, pero está tranquila, hay incertidumbre por lo que está sucediendo, las instituciones educativas no tuvieron clase el día anterior, hoy también sigue la misma cosa, ya salió un decreto que las motos podían salir”. Asimismo, señaló que había observado patrullajes de la Fuerza Pública en las vías principales y en una vía alterna utilizada para el tránsito de carga hacia el puerto.

Pedro:

“La ciudadanía tiene miedo porque los motorizados han amenazado en varios barrios, a las tiendas y a los comerciantes y ayer yo mismo estaba en un taller en Manzanares en un taller de mecánica y los mecánicos dijeron que no iban a seguir trabajando y se fueron porque ellos dijeron que la orden era que no podía haber negocios abiertos”.

Luis Miguel:

“En realidad no hay presencia, hay una un dispositivo que luego de validarlo con varios amigos en diferentes puntos de la ciudad, es un dispositivo móvil, pero no hay estacionalidad. Entonces, digamos que la esa tranquilidad efímera que se dio en la noche luego de la militarización. Aquí no hay nadie tranquilo sino están en sus casas resguardados esperando a que los que gobiernan la ciudad que son los paramilitares, pues den su brazo a torcer”.

Según su relato, algunos transportadores comenzaron a salir tímidamente, mientras que buena parte de los colegios permanecían sin actividad.

Roky:

Este es un problema social, que incita no una mano dura del Estado, sino de lo social, hay poblaciones enteras que son jornadas por estos grupos amados, sales desde Santa Marta a la Guajira, es una situación complicada desde hace 45 años”.

Hay familias tradicionales que trabajan con ellos, gente poderosa que trabaja con ellos. Anotó.

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Es de recordar que, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello en diálogo con Caracol Radio dijo que existe presencia institucional y que se trabaja para recuperar progresivamente la normalidad.