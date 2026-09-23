Capturan a tres personas por intimidaciones y quema de una tractomula durante paro armado. Foto: Policía Metropolitana

La Policía Metropolitana reportó tres capturas relacionadas con hechos de alteración del orden público registrados durante el paro armado en Santa Marta y Ciénaga.

En Ciénaga fueron capturadas dos personas por porte y tráfico de armas de fuego y receptación. El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jeyson Haird López Puerto, explicó que “estas dos personas presuntamente estarían intimidando a los comerciantes con el propósito de evitar que aperturaran sus establecimientos”.

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En otro procedimiento fue capturada una persona por el delito de terrorismo, quien, de acuerdo con las investigaciones, estaría presuntamente relacionada con la incineración de una tractomula en la Troncal del Caribe.

Sobre este caso, el coronel López Puerto señaló que “fue capturada una persona por el delito de terrorismo, quien de acuerdo con las investigaciones adelantadas estaría presuntamente relacionado con la incineración de un vehículo tractocamión”.

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La Policía informó además de una cuarta captura en el sector de El Calabazo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, con 43 millones de pesos en efectivo, dos celulares y una motocicleta incautados.

El comandante aseguró que continuarán los operativos y el acompañamiento al comercio y a la ciudadanía, e invitó a denunciar a través de la línea 123.