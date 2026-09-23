Más de mil hombres de la Fuerza Pública garantizarán la seguridad en Santa Marta

Santa Marta

La Alcaldía Distrital de Santa Marta, junto al Gobierno Nacional, la Gobernación del Magdalena, y la Fuerza Pública, anunciaron que tras el Consejo de Seguridad liderado por el Presidente Abelardo De La Espriella, se ordenó el despliegue de más de 500 militares y más de 600 policías en la ciudad, la Troncal del Caribe y el municipio de Ciénaga, para fortalecer el control territorial, garantizar la protección de la ciudadanía y enviar un mensaje claro de combate a la criminalidad.

En el mismo espacio se definió que el transporte público continuará operando con normalidad, permitiendo la movilidad de los ciudadanos, la apertura del comercio y el desarrollo de las actividades esenciales en la ciudad. La administración distrital reafirma que la institucionalidad está presente y comprometida con la recuperación de la confianza en el territorio.

Restricciones de movilidad





Asimismo, por medio del Decreto N.º 433 de 2026, la Alcaldía Distrital levanta la restricción total de circulación de motocicletas y demás vehículos que había sido adoptada como medida preventiva frente a la situación de orden público.

A partir de las 6:00 a.m. de este miércoles 23 de septiembre de 2026, las motocicletas podrán circular nuevamente en todo el territorio del Distrito, con sujeción a las normas de tránsito vigentes. Sin embargo, se mantiene activa la prohibición temporal de circulación de acompañante o parrillero hombre en motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos.

Esta medida regirá por 48 horas continuas, desde las 6:00 a.m. del miércoles 23 de septiembre hasta las 6:00 a.m. del viernes 25 de septiembre de 2026, y podrá ser levantada anticipadamente si las condiciones de seguridad lo permiten.