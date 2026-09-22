Comunidades denuncian afectaciones por invasiones en zona rural de Jamundí

Representantes de los consejos comunitarios aseguran que las invasiones estarían perjudicando a más de 6.000 personas.

Jamundí

Las invasiones de predios en la zona rural de Jamundí continúan generando preocupación entre las comunidades, que denuncian afectaciones en el suministro de agua, la generación de empleo y las actividades productivas.

Representantes de los consejos comunitarios aseguran que la situación se presenta en al menos seis predios privados y estaría perjudicando a más de 6.000 personas.

“Hay una situación muy compleja con el predio conocido como Las Cañas porque es el lugar donde se encuentra el principal abastecimiento para el acueducto rural de nuestro municipio, que es Acuasur. Al estar invadido, no han podido acceder a este lugar, lo que ha llevado a que los consejos comunitarios de nuestra zona plana se encuentren con un déficit de este líquido vital. Estamos hablando de las comunidades de Villapaz, de Quinamayó, de Robles, de Guachinte, Barejonal, parte de Timba, también de una parte de Tinajas”, indicó Lina Tabares, de la Fundación Territorio de Paz.

Otro de los predios ocupados es la hacienda La Novillera, que, según la representante, debido a la ocupación irregular estaría generando afectaciones a las familias que dependen de las actividades productivas que allí se desarrollan.

Tabares asegura que quienes están invadiendo los predios son personas provenientes de otros municipios y departamentos, a quienes les han hecho creer que se trata de terrenos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

“En las invasiones tenemos gente de Cali, de Palmira, de Yumbo, del Cauca, de Putumayo, de Nariño, que vinieron a estos lugares, muchos de ellos engañados porque les han hecho creer a estas familias, que en su gran mayoría son víctimas del conflicto, que esos predios son de la SAE y que pueden hacer una recuperación de la tierra. Cosa que es totalmente falso porque son predios privados que, en algún momento, sí o sí, deben retornar a sus dueños y a las comunidades, quienes son los legítimos poseedores y dueños de estas tierras”, agregó.

La situación volvió a quedar en evidencia este fin de semana, cuando encapuchados, presuntamente vinculados a las invasiones, bloquearon una vía en el sector de Río Claro, para impedir el ingreso de más personas a uno de los predios ocupados.