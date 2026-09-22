Tres grandes incendios forestales se registran en Trujillo, El Cerrito y Buga, en el Valle

Ante la persistencia de tres incendios forestales de gran magnitud en Trujillo, El Cerrito y Buga, la Gobernación del Valle del Cauca desplegó los protocolos de atención institucional para articular las acciones operativas que permitan su total extinción e insistió ante el Gobierno Nacional en la activación del protocolo de apoyo aéreo.

La Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca ha insistido a la Unidad Nacional sobre la activación de este protocolo, bien sea con el mecanismo UH-60 Black Hawk o con el AT-802, que es una avioneta destinada y que se ha modificado para estos fines, especialmente de liquidación de incendios forestales a gran altura”.

Los incendios registrados en El Cerrito y Buga presentan un reto considerable para los cuerpos de bomberos voluntarios, organismos de socorro y comunidades locales, debido a que las conflagraciones afectan zonas de páramo de difícil acceso.

Sobre la emergencia que se presenta en Buga hace 45 días, se tiene previsto por parte de Gestión de Riesgo del Valle, que más organismos de socorro, especialmente bomberos voluntarios de otros municipios del departamento, junto con personal de Parques Nacionales e igualmente brigada forestal de Smurfit Kappa Colombia, hagan presencia en Buga a fin de ayudar en las labores de control y posterior liquidación de este incendio forestal”.