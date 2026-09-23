Capturados disidentes FARC que extorsionaban para dejar vivir a habitantes en sus propias viviendas

Exigir dinero a los habitantes para permitirles permanecer en sus propias viviendas sería una de las modalidades de extorsión que, según las autoridades, utilizaban tres presuntos integrantes de las disidencias de las FARC capturados en zona rural de Calima El Darién, Valle del Cauca.

La operación fue adelantada por el Gaula de la Policía y el Gaula Militar en el corregimiento Las Gaviotas, donde fueron capturados en flagrancia los tres hombres, señalados de pertenecer al frente ‘Jaime Martínez’ bajo el mando de alias Iván Mordisco.

“Estos sujetos vendrían extorsionando e intimidando a la gente del sector, exigiéndole sumas económicas por permanecer en sus viviendas”, señaló el coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía Valle.

Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego, proveedores, munición, equipos de comunicación y teléfonos celulares.

El general Gabriel Andrés Majé, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, indicó que los capturados también estarían relacionados con investigaciones por secuestro, extorsión, homicidios selectivos y desplazamientos.

Según la investigación, los procesados habrían pertenecido en el pasado al frente 57 Yair Bermúdez.