Deportivo Cali encadena tres victorias y América busca hoy mantener el liderato ante Águilas Doradas

La fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026 tiene a los dos equipos de Cali como protagonistas en la parte alta de la tabla. América de Cali llega como líder con 21 puntos y este miércoles recibe a Águilas Doradas en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, mientras Deportivo Cali dio el golpe en Bogotá y ascendió en la tabla.

El conjunto azucareros consiguió una importante victoria como visitante este martes al derrotar 0-1 a Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín. El resultado le permitió al conjunto dirigido por Rafael Dudamel subir parcialmente del séptimo al quinto lugar de la tabla, con 18 puntos.

El único gol del partido llegó al minuto 37. Gustavo Cuéllar inició la jugada y encontró a Johan Martínez, quien habilitó con un taco a Eduard Bello. El venezolano definió ante Andrés Mosquera y puso el 0-1 con el que el Cali se fue al descanso.

En el segundo tiempo, Santa Fe salió en busca del empate y generó varias opciones, pero, al minuto 85, Daniel Torres fue expulsado y Santa Fe perdió parte de su capacidad ofensiva en el tramo final. El Cali aprovechó para controlar los últimos minutos y asegurar tres puntos importantes en su lucha por mantenerse entre los ocho.

El próximo compromiso del Deportivo Cali será el domingo 27 de septiembre, a las 8:10 de la noche, cuando reciba a Águilas Doradas en Palmaseca, en un partido aplazado correspondiente a la tercera fecha del campeonato.

Con esta victoria, el conjunto azucarero acumula 10 puntos de los últimos 12 disputados y suma tres triunfos consecutivos. Además, quedó a tres unidades del líder América de Cali, que tiene 21 puntos.

Por otro lado, el América de Cali jugará hoy a las 7:30 de la noche ante Águilas Doradas, que ocupa el undécimo puesto con 11 puntos. América viene de empatar 1-1 ante Deportes Tolima y buscará seguir fuerte como local, donde ha ganado sus cuatro partidos disputados en el campeonato.

David González no podrá contar con Jhon Murillo, quien está lesionado, ni con Edson Tortolero, convocado por la selección de Venezuela. Águilas Doradas, por su parte, llega después de empatar 2-2 con Deportivo Pereira y acumula cinco partidos sin ganar en el campeonato.

Así, América buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos que le permitan ampliar su ventaja y mantenerse en la parte alta de la tabla.

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, con los resultados de este martes, quedó de la siguiente manera: